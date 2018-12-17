Atatürk Üniversitesi Öncülüğünde Ardahanlı Öğrenciler Geleceği Tasarlayacak

Ardahan
'da, Atatürk Üniversitesi
ile Bakü-Tiflis- Ceyhan
Boru Hattı (BTC) iş birliğince yürütülen "Geleceğe Doğru Bakmak" projesi kapsamında "Z-Kütüphane ve Tasarım Atölyesi" açıldı.
Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi ve BTC iş birliğince yürütülen "Geleceğe Doğru Bakmak" projesi kapsamında Ardahan'da Kazım Karabekir
Yatılı Bölge Ortaokulu'na yaptırılan "Z-Kütüphane ve Tasarım Atölyesi"nin açılışı, törenle yapıldı. Söz
konusu okulda, tasarım, robotik ve kodlama eğitimi programı kapsamında bilgisayar alanı, santranç masası, interaktik tahta ve grup ile bireysel çalışma alanlarına uygun şekilde 110 metrekare alan içinde kurgulanan Z-Kütüphane ve Tasarım Atölyesi'nde 6 öğretmen tarafından 18 öğrenciye 15 gün eğitim verildi.
Bu eğitim ile çocuklarda tasarım odaklı düşünme becerisinin artırılması, sosyal fayda üretme kavramının anlatılması, küresel ve çevresel farkındalıkların oluşturulması, eleştirel düşünme, algoritma ile problem çözme, yenilikçi beceriler kazanma ile iletişim ve iş birliği kurma konularında farkındalıkların oluşturulması hedefleniyor.
Törende konuşan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez
, Atatürk Üniversitesi ve BTC iş birliğince yaptırılan Z-Kütüphane ve Tasarım Atölyesi ile kodlama, robotik ve tasarım eğitimlerinin Ardahan için önemli ve çok değerli olduğunu belirterek, bu sayede çocukların geleceğe yön verecek konularla erkenden tanışmasının kendilerini geliştirmeleri açısından iyi bir fırsat olacağını ifade etti.
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BTC Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mükerrem Kaya ise yaptığı değerlendirmesinde "Bugün açılışını yaptığımız Z-Kütüphane ile Tasarım Atölyesi'nin çocuklarımızın analitik düşünce becerilerinin geliştirilmesine önemli ölçüde katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yeni destekler verilecek." ifadelerini kullandı.
Törende, söz konusu eğitime katılan öğretmen ve öğrencilere başarı sertifikaları verildi.
Törene, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy
, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Ardahan Ticaret Odası Başkanı Çetin Demirci
, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fikret Çerkezoğlu, BTC Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdürü Suna Ercan, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BTC Proje Koordinatörü Kaya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenci velileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Ardahan,Atatürk Üniversitesi
Kaynak: AA