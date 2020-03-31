Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 1 maaşı ile destek vereceğini açıkladı.
31.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:34
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı , "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 1 maaşı ile destek vereceğini açıkladı.
Rektör Çomaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vereceğini belirtti.
Kampanyaya 1 maaş ile katkı sağlayacağını ifade eden Çomaklı, başta rektör yardımcıları, dekanlar ve yöneticiler olmak üzere üniversitenin tüm çalışanlarını kampanyaya katılmaya davet etti.
Rektör Çomaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vereceğini belirtti.
Kampanyaya 1 maaş ile katkı sağlayacağını ifade eden Çomaklı, başta rektör yardımcıları, dekanlar ve yöneticiler olmak üzere üniversitenin tüm çalışanlarını kampanyaya katılmaya davet etti.
Kaynak: AA
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