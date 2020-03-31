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Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 1 maaşı ile destek vereceğini açıkladı.

31.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:34
Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı , "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 1 maaşı ile destek vereceğini açıkladı.
Rektör Çomaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vereceğini belirtti.
Kampanyaya 1 maaş ile katkı sağlayacağını ifade eden Çomaklı, başta rektör yardımcıları, dekanlar ve yöneticiler olmak üzere üniversitenin tüm çalışanlarını kampanyaya katılmaya davet etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Rektör, Güncel
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