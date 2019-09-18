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Atatürk Üniversitesi Rusya ile işbirliği protokolü imzaladı

Erasmus+ Programı kapsamında Rusya'nın P.A. Kostıçev Ryazan Agroteknik Devlet Üniversitesi (Ryazan State Agrotechnological University Named After P.A. Kostychev) Rektörü Prof. Dr.Nikolay Byshov ile beraberindeki heyet Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya bir ziyarette bulundu.

18.09.2019 12:14Atatürk Üniversitesi Rusya ile işbirliği protokolü imzaladı
Erasmus+ Programı kapsamında Rusya'nın P.A. Kostıçev Ryazan Agroteknik Devlet Üniversitesi (Ryazan State Agrotechnological University Named After P.A. Kostychev) Rektörü Prof. Dr.Nikolay Byshov ile beraberindeki heyet Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya bir ziyarette bulundu.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" ve "Yeni YÖK Vizyonu" çalışmalarına paralel olarak gerçekleştirilen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin bir çıktısı olarak uygulamaya konulan uluslararasılaşma politikası kapsamında Veterinerlik ve Ziraat alanında Rusya'nın önde gelen üniversitelerinden biri olan P.A. Kostıçev Ryazan Agroteknik Devlet Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen imza törenine; mevkidaşı Prof. Dr.Nikolay Byshov, Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dimitri Vinogradov, Veterinerlik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elman Saytkhanov ve Dış İlişkiler Ofisi Uzmanı Olga Volkova katıldı.

Ziyaret kapsamında Veterinerlik, Ziraat, Mimarlık, Edebiyat Fakülteleri ve DAYTAM ile ikili temaslarda bulunan heyet, Atatürk Üniversitesi ve P.A. Kostıçev Ryazan Agroteknik Devlet Üniversitesi arasında ikili iş birliğinin kurulması ve geliştirilmesi, Erasmus+ Programıyla Mevlana Programı dahilinde öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinin sağlanması ile müşterek akademik faaliyetlerin planlanması konuları ele alındı. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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