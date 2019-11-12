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Atatürk Üniversitesi, STK temsilcileriyle iş birliği protokolü imzaladı

Atatürk Üniversitesi ile İPEKYOLU Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) ve Sivil Toplum Destekleme Derneği (SİTODED) arasında, iş birliği protokolü imzalandı.

12.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:46Atatürk Üniversitesi, STK temsilcileriyle iş birliği protokolü imzaladı
Atatürk Üniversitesi ile İPEKYOLU Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) ve Sivil Toplum Destekleme Derneği (SİTODED) arasında, iş birliği protokolü imzalandı.
Rektörlük makamında, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin girişimleriyle imzalanan protokollerle üniversite her iki STK'yla ortak proje üreterek öğrencilerin kariyer gelişimleri sağlanacak.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İPEKYOLUSİFED Başkanı Mehmet Nuri Alim ve SİTODED adına Nuriye Memişoğlu tarafından imzalanan protokeller sayesinde aynı zamanda üniversite-sanayi iş birliği kapsamında üretim tabanlı ortak projeleri hataya geçirilmesi planlanıyor.
Bu kapsamda, ortak proje ve faaliyetler sonrası, ortak yayın, patent çalışmaları, staj imkanları, ortak eğitimler ile teknik geziler de düzenlenecek.
Protokollerin imzalanmasının ardından Alim ve Memişoğlu'na teşekkür eden Prof. Dr. Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin araştırma-geliştirme, sanayi ve topluma fayda anlamında çalışmalar yürüterek yoluna devam edeceğini aktardı.

Atatürk Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

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