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Atatürk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Tübitak-1513 desteği kazandı

Atatürk Üniversitesi, sadece 5 üniversitenin desteklendiği Teknoloji Transfer Ofislerine (TTO) yönelik ülkemizin en kapsamlı ve prestijli programı olan TÜBİTAK-1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı ile desteklenmeye hak kazandı.

11.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:36
Atatürk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Tübitak-1513 desteği kazandı
Atatürk Üniversitesi, sadece 5 üniversitenin desteklendiği Teknoloji Transfer Ofislerine (TTO) yönelik ülkemizin en kapsamlı ve prestijli programı olan TÜBİTAK-1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı ile desteklenmeye hak kazandı.

Atatürk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi; Üniversite-Sanayi iş birliğinin sağlanması, üniversitelerde üretilen yeni teknolojilerin sanayinin kullanımına sunulması, üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından yararlanması ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Teknoloji Transfer Ofislerine destek olmak amacıyla uyguladığı TÜBİTAK 1513 Programı tarafından desteklenecek üniversiteler arasında yerini aldı.

"Sanayinin İhtiyaç Duyduğu Bilgi ve Teknolojiyi Üretmeye Devam Edeceğiz"

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin meyvelerini almaya başladıklarını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, elde edilen bu başarının kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade etti.

Üniversite olarak birçok alanda önemli başarıların altına imza attıklarına dikkat çeken Rektör Çomaklı, TÜBİTAK-1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı ile desteklenmeye hak kazanmalarıyla ilgili olarak: "Teknoloji Transfer Ofisleri, üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda ekonomik, sosyal, kültürel değer kazanmasında önemli rol oynayan birimlerdir. Bu kapsamda üniversitemizde; özel sektör kuruluşları arasında iş birliği oluşturulmasına, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine, bu iş birlikleri sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla üretmiş olduğu birçok projeye destek almaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Teknoloji Transfer Ofisinin bu başarısında emeği geçen herkese teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı Atatürk Üniversitesinin, donanımlı personeli ve son teknolojiye sahip alt yapısı ile projeler geliştirmeye, araştırma yapmaya ve ülkesine hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Atatürk Üniversitesi, Güncel
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