Atatürk Üniversitesinde bir yerli üretim daha

Atatürk Üniversitesinde bir yerli üretim dahaDr. Öğr. Üyesi Çağlar Yüksel tarafından 'Karbür Takviyeli Metal Matrisli Kompotit Malzeme' üretildiPatenti alınan aşınma direncine sahip malzemenin otomotiv, havacılık ve savunma sanayide kullanılması amaçlanıyorTEKNOFEST'ten hem bronz madalyayla hem de patentiyle döndü

ERZURUM - Metal kompotitler üzerine yapmış olduğu çalışmasıyla, Atatürk Üniversitesinden ve kendi adından söz ettiren Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Çağlar Yüksel, otomotiv, havacılık ve savunma sanayinde kullanılabilecek, aşınma direncine sahip malzeme üretti.Malzeme ile aşınma ömrünü arttırarak, monolitik yani tek bir malzemeden üretilebilecek özelliklerin üzerinde bir aşınma direnci sağlandı. Yüksel, Korozyon testlerinden olumlu sonuç ettikleri malzemeyi, döküm yöntemiyle üretmeyi başardı.Bu çalışmayla malzemenin aşınma ömrü 20 kat uzuyorDr. Öğretim Üyesi Çağlar Yüksel, "Aşınma ömründen yola çıkarak bu işe başladık, Alüminyum alışımından en yüksek verim alınabilecek alışım gurubu 2 bin ve 7 bin serisidir. Bizim ilave ettiğimiz matrisle birlikte, monolitik malzemeden kompotitit malzemeye dönüştükten sonra, aşınma ömrünü 20 kat arttırdığını tespit ettik" dedi.Örtük bilgisi döküm yönteminde gizliAşınma direnci istenen özellikleri, fren diskleri, otomotiv sanayinde, motor bloklarının silindir gömleklerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milli piyade tüfeklerinde kullanılabilecek kompotit malzeme, araçların kullanım performanslarına ciddi ölçüde katkı sağlayacak. Savunma sanayi ile danışmanlık üzerine görüşme aşamasında olduklarını belirten Yüksel, üretim aşamasında trivokorozyon cihazlarıyla, üretilen malzemenin kullanım ömürlerini ortaya çıkarttıklarını dile getirdi. Yüksel, malzemenin döküm yönteminin geleneksel yöntemlerden çok farklı olduğunu ve patent aşamasından dolayı örtük bilginin aslından döküm yönteminde gizli olduğunu ifade etti.Bin 200 patentin yarıştığı TEKNOFEST'ten bronz madalyayla döndüUluslararası patentlerin yarıştığı 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda yaklaşık bin 200 patent arasından, ürettiği kompotit malzemeyle 3. olmaya hak kazanan Dr. Öğretim Üyesi Çağlar Yüksel, Erzurum'a bronz madalyayla döndü. Yüksel, sürecin tamamının uluslararası düzeyde düzenlendiği TEKNOFEST yarışması buluş fuarındaki değerlendirme sürecinin ardından, yaklaşık bin 200 patentin arasından sıyrılarak üçüncü oldu."Patenti elinde"Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Çağlar Yüksel, yapmış olduğu 'Karbür Takviyeli Kompotit Malzeme' isimli üretimiyle, Türk Patent ve Marka Kurumundan hem bronz madalya hem de uluslararası patent almayı başardı.

Kaynak: İHA