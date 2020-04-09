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Atatürk Üniversitesinde plazma tedavisi için altyapı hazır

Atatürk Üniversitesinde korona virüs için Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü kuruldu.

09.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:46
Atatürk Üniversitesinde plazma tedavisi için altyapı hazır
Atatürk Üniversitesinde korona virüs için Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü kuruldu. 20 akademisyenden oluşan ekip plazma tedavisi için alt yapıyı hazır hale getirirken aşı için çalışmalarını sürdürüyor.

Dünyada ve Türkiye 'de hızla yayılan korona virüsü (Covid 19) engellemek ve aşı üretimi için çalışmaların sürdürülmesi için Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı 'nın talimatıyla Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü oluşturdu. Virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından hızla kurulan ekipte 20 farklı bölümden akademisyen yer alıyor.

Akademisyenlerden kurulan ekipte Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Çelebi 'nin koordinatörlüğünde Farmakoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı Hastalıklarının yanı sıra Eczacılık ve Veteriner Hekimliği Fakültesinden ilgili öğretim üyeleri, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji, Gen Mühendisliği öğretim üyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğü daire başkanları yer alıyor.

İlk günden berri büyük bir özveri ile çalışan akademisyenler plazma tedavisi için alt yapıyı hazır hale getirdi. Aşı çalışmalarını da aralıksız sürdüren akademisyenler, bu konuda yaklaşık 6 aylık bir süreye ihtiyaç duyuyor.

Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Çelebi, plazma tedavisi için altyapının hazır olduğunu ifade ederek, "Korona virüsünü daha önceden bilmiyorduk. Sadece akrabaları diye nitelendirdiğimiz hastalıkları tanıyorduk. Önlemlerden biride plazma tedavisidir. Bizler plazmayı hastalığı geçiren kişilerden alıyoruz. Biz bu kişilerden kan örneği alarak tedaviye ve araştırmaya böyle başlıyoruz. Aldığımız plazmada çeşitli testler yapıp başka hastalık var mı diye incelemelerimizi sürdürüyoruz. Bizim alt yapımız test sonrası aşamalara da hazır durumda. Bununla ilgili çalışmalar tamamlandığında tedavi için kullanılabilir hale getiriyoruz. Çok yönlü multidisipliner bir çalışma yapıyoruz. Dolayısıyla Atatürk Üniversitesi plazma antikor tespit edebilecek seviyede diyebiliriz" dedi.

Aşı için çalışmaların devam ettiğini belirten Çelebi, "Aşı hazırlamak komplike bir iştir. Akademisyenlerle biz aşı çalışmalarımıza başladık. İlk vaka tespit edilir edilmez ekibimizle çalışmalarımız sürüyor. Virüse direk aşı kullanılır ama bu aşının yan etkileri ve bulaşıcı etkileri oldukça fazladır. Dolayısıyla çalışmalar diğer üniversitelerde olduğu gibi Atatürk Üniversitesinde de devam ediyor. Aşımızı hazırladıktan sonra deneylerimizi hayvanlarda kontrol edeceğiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Çomaklı, Çelebi, Güncel
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