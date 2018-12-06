Atatürk Üniversitesinde Yabancı Dilin Geleceği Tasarlandı

06 Aralık 2018 Perşembe 12:43



06 Aralık 2018 Perşembe 12:43

Yabancı Dil Eğitiminde Yeniden Yapılanma Çalışmaları Kapsamında Gelecek Tasarımları Yapılmaya BaşladıAtatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında, 2 Aralık Pazar günü Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında, 'Yabancı Dil Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması Arama Konferansı' düzenlendi.Arama Konferansında Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcıları tam kadro yer alırken, Edebiyat, İlahiyat ve Eğitim Fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokulu ağırlıklı olarak katılım gösterdi. BAP sekreteryası altında yürütülen ve toplam 75 kişinin katılım sağladığı Arama Konferansına, Atatürk Üniversitesi dışında Boğaziçi, Netkent, Çukurova, Anadolu, ODTÜ, Sabancı ve İstanbul Teknik Üniversitesi, ELS, Macmillan Education, Türk Eğitim Derneği (TED) ile YÖK Uluslararası İlişkiler Birimi yöneticileri katkı verdi.Bir gün süren çalışmada ilk olarak Dünyada ve Türkiye'de yabancı dil eğitimi alanındaki değişimler ele alındı. Yabancı dil eğitiminde teknoloji kullanımı, simülasyonlar, sanal gerçeklik, yapay zekanın kullanımı gibi konular tartışıldı. Oturumlarda geleceğe hazır olmanın ve üniversitenin öncülüğünün önemi vurgulandı. Daha sonra Atatürk Üniversitesinin yabancı dil eğitimi alanında bugünkü durumu masaya yatırıldı. Yanacı dil eğitimindeki geniş kapsama alanı ve güçlü akademik kadrosu vurgulandı ve öğrenci sayısının fazlalığının araştırma alanındaki performansı ve eğitim kalitesini olumsuz yönde etkilediği belirtildi.Arama Konferansının devam eden bölümünde katılımcılar altı ayrı grupta Atatürk Üniversitesinde yabancı dil eğitiminin geleceğinin nasıl olması gerektiğini tasarladılar. Üniversitenin öğrenci ve öğretim üyelerinin yabancı dil gelişiminde karşılaştıkları sorunlara odaklı olarak araştırma ve ar-ge çalışmalarının geliştirilmesi, yabancı dil eğitiminin marka haline gelmesi ve teknolojik gelişmelere adaptasyonu ile bu alandaki hizmetlerinin niteliğinin artırılması tasarlandı. Grup çalışmalarında ayrıca akademisyenlerin gelişim planları, uluslararasılaşma, iş birlikleri, yönetim yaklaşımı ve altyapı konularında öneriler geliştirildi.Arama Konferansının son bölümünde katılımcılar geleceğe dönük somut projeler üzerinde çalıştı. Önerilen 32 adet projenin, hedefleri ve faaliyetleri bazında üretildiği bu aşamada uluslarasılaşma, markalaşma ve öncülük kavramları öne çıktı.Rektör Çomaklı, yabancı dil eğitiminin Atatürk Üniversitesinin dönüşümünde öncelikli alanlardan biri olduğu ve bu tespitin daha önce yapılan katılımlı çalışmalarda uluslarasılaşma kavramı ile birlikte önem kazandığını söyledi. Rektör Çomaklı, çalıştayda ortaya çıkan gelecek tasarımının ve yapılan önerilerin bizzat kendisi tarafından takip edileceğini ve önümüzdeki günlerde ele alınarak bir yol haritası haline dönüştürüleceğini belirtti. - ERZURUM