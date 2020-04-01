Atatürk Üniversitesinden sağlık çalışanları için siperlik seferberliği

Erzurum'da Atatürk Üniversitesinin bilimsel araştırmalar yaptığı ATA Teknokent'te, 3 boyutlu yazıcılarla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca çalışan sağlık görevlileri için yüz koruma maskesi üretiliyor.Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Taha Çağrı Şenocak ile 3 öğrenci, Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada etkisini gösteren salgına karşı verilen mücadelede fedakarca çalışan sağlık personeline destek için ellerindeki imkanlarla çalışma yapmaya başladı.İlk olarak 3 boyutlu yazıcısıyla acil serviste çalışan doktor arkadaşı için ücretsiz koruyucu yüz maskesi üreten Şenocak, yoğun ihtiyaç ve taleple karşılaşınca durumu Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya aktardı.Çomaklı da üniversitedeki tüm 3 boyutlu yazıcıları üniversite yerleşkesindeki bilimsel çalışmaların yapıldığı ATA Teknokent'te toplatarak maskelerin seri üretimi için Siperlik Üretim Merkezi oluşturdu.Gece gündüz demeden çalışıp, sağlıkçılara ücretsiz ulaştırıyorlarMerkezde çalışacak ekibe, maskeler için gerekli malzeme desteği de sağlayan Çomaklı, üretimin seri yapılması için imkan oluşturdu.Günlük 150 ila 200 civarında maske üreten ekip, gece gündüz demeden çalışan fedakar sağlıkçılara maskeleri ücretsiz ulaştırmak için yoğun çaba gösteriyor.Araştırma görevlisi Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarını sıvı temasından ve özellikle Kovid-19'dan koruyabilmek için 3 boyutlu modellemelerle iskeleti tasarlanan yüz maskelerini 3 boyutlu yazıcılarda ürettiklerini söyledi.Üretim öncesi sağlık çalışanlarıyla görüşüp aldıkları geri bildirimlere göre maskeleri yeniden tasarladıklarını ifade eden Şenocak, şöyle konuştu:"3 boyutlu yazıcı işleminde süreç biraz uzun. Bir maske ortalama 2 saatte oluşuyor. Piyasadaki tasarımları inceledik, doktorlarla görüşüp isteklerini dikkate alarak tasarım belirledik. Maskelerimiz sağlıkçıların daha rahat hava alabilmesi için de tasarlandı. Eskiden savaşlarda askerlere yardım etmek için herkes elinden gelen yardımı üstlenerek yapardı. Şimdi biz de çorbada tuzumuz olsun dedik ve çam sakızı çoban armağanı ürettiğimiz maskeleri Kovid-19 ile savaşan doktor ve sağlık çalışanlarına hediye ettik. Onları korumak adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."Bulaşıcı hastalıklara karşı sağlıkçılara siper olacakŞenocak, maskenin özellikle sıvı teması, sıçraması ya da Kovid-19'lu bir hastanın öksürüğünden kaynaklı bulaşıcı hastalık durumlarını bertaraf ettiğine dikkati çekerek, sağlık çalışanlarının haklarının ödenmeyeceğini anlattı.ATA Teknokent Müdürü Doç. Dr. Ersin Karaman da merkezde günlük 150-200 civarında maske üretildiğini belirterek, "Öncelikli olarak merkez ve ilçelerdeki hastanelere maskeleri dağıtacağız. Şimdiye kadar Üniversite ve Bölge Eğitim Araştırma Hastanelerine bir miktar maske verdik. Şimdilik 2 bin siper maske üretmeyi hedefliyoruz, ihtiyaç olursa üretime devam edeceğiz." dedi.Karaman, özverili çalışan sağlık personeline teşekkür ederek, ATA Teknokentte sadece siperlik değil, tanı kitleri, dezenfekte solüsyonları, koruyucu gözlükler gibi çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA