'Atatürk Ve Çocuk' Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor

Atamız'ın, Yapı Kredi'nin kurumsal arşivinden 20 fotoğrafı, "Atatürk ve Çocuk" sergisi kapsamında tarihe tanıklık etmek isteyen minik ziyaretçilerle buluşuyor. Sergi, kasım ayı boyunca gezilebilir.

Çocukların eğlenerek öğrendiği ve 100'den fazla mesleği deneyimlediği KidZania ile 74 yıldır gelecek kuşakların kültür birikimini geliştirmek, kültür varlıklarımızı tanıtmak için koruyucu koleksiyonerlik anlayışını sürdüren Yapı Kredi, ulusun kurtarıcısının çocuklarla çekilen fotoğraflarını "Atatürk ve Çocuk" temasıyla sergiliyor. Çocukların her zaman sevgi ve ilgi gösterdiği Atamızın fotoğrafları 20 gün boyunca KidZania'daki sergi alanında gezilebilecek.