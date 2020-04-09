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Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan stand-up videosunda Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözlerde bulunduğu ileri sürülen stand-up'çı hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.

09.04.2020 22:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 23:43

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk ve Mevlana hakkında sözleri tepki çeken 'stand-up'çı Emre G. için yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan stand-up videosunda Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözlerde bulunduğu ileri sürülen stand-up'çı Emre G. hakkında soruşturma başlatılarak gözaltı talimatı verildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya paylaşım sitelerinde yayınlanan Mevlana, Şems Tebriz-i ile Konya'mızı ve Konyalı vatandaşlarımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aşağılayıcı şekilde konuşma gerçekleştirilmesi ve sosyal medyada yayınlanması ile ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile söz konusu video içeriği nedeniyle şüpheli Emre G. isimli şahıs hakkında Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki yasaya muhalefetten, 'kişinin hatırasına hakaret suçu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu' maddeleri gereğince soruşturma başlatılmış olup, şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmekle birlikte soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı
Etiketler: Mevlana Celaleddin Rumi, Mustafa Kemal Atatürk, Başsavcı, Tebriz, Magazin
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Yorumlar (7)
TERBİYESİZ:Mevlana''ya niye küfrediyorsun terbiyesiz.
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ECE NUR:Bu tarz insanlara asla fırsat verilmemeli yurdumuzda barındırmamalıyız nankörlügün daniskası tüylerim irperiyo..
Cevap Yaz 0 1
KONYALI DOKTOR KEMAL:Her türlü şaklabanlıkla şöhret olmak isteyen bu gezi zekalılara hapislik verilmeli.
Cevap Yaz 2 8
AVNİ:hazreti mevlanayı anlamak için şems olmak lazım.altının değerini ancak sarraf bilir.hazreti mevlanayı(kuddise sırruh) seviyoruz.
Cevap Yaz 1 7
KUZEYİN UŞAĞI:ibreti alem için asacaksın böyle insan canlısı mahlukatları. . .
Cevap Yaz 5 9
NEVA:Hulki Cevizoglu Mevlana ile ilgili bir program yapmisti. Mevlananin eserlerinin birinde olan bir hikaye. Darb ı mesel olacak diye boyle bir hikaye yazdiysa bilemedim yani. Birde etme siiri var , cok guzel de. . . İste. . .
Cevap Yaz 1 0
AVNİ:hulki cevizoğlü denilen kişiyi hiç sevmem.onu sevenide sevmem.
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