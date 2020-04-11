Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden şüpheli tutuklandı

MUSTAFA Kemal Atatürk ve Mevlana'ya sosyal medya üzerinden hareket eden Emre G. tutuklandı.

11.04.2020 20:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:42
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden şüpheli tutuklandı
MUSTAFA Kemal Atatürk ve Mevlana'ya sosyal medya üzerinden hareket eden Emre G. tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre G. isimli bir kişinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir videoyla ilgili soruşturma başlattı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan stand-up videosunda Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözlerde bulunduğu ileri sürülen Emre G. hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıklamıştı.

Şüpheli Emre G. hakkında Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar hakkındaki yasaya muhalefetten, 'kişinin hatırasına hakaret suçu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu' maddelerinden yakalama ve gözaltı talimatı verilmişti. Kararın ardından emniyet ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Emre G.'nin Kadıköy'de olduğunu belirleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Kadıköy'deki adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerince şüpheli Emre G. dün gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin Konya'ya götürülmeyeceği öğrenilirken, ifadesinin savcılık tarafından SEBGİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alınacağı bildirilmişti.

Bugün adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Mevlana Celaleddin Rumi, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya’yı geçerek 3. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya'yı geçerek 3. oldu
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı Haberler
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Haberler ›› Güncel ››Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden şüpheli tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:28: BEYOĞLU'NDA POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 1 POLİS YARALI (1) - Haber 21:28: KKTC, vatandaşları haricindekilere 30 Nisan'a kadar sınır kapılarını kapattı - Haber 21:25: ADANA HELİKOPTERDEN UYARDILAR - Haber 21:24: Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezinin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı - Haber 21:24: Mısır'da Ezher Kurumundan "Kovid-19'dan ölenlerin hor görülmesi haramdır" fetvası - Haber 21:23: Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi - Haber 20:50: Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi - Haber 18:47: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı - Haber