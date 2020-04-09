Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ATATÜRK VE YENİ GALATA KÖPRÜSÜ'NDE ONARIM-BAKIM ÇALIŞMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi'nin duyurusunun ardından Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü gece saatlerinde bakım-onarım çalışması için çift yönlü olarak kapatıldı.

09.04.2020 03:55 | Son Güncelleme: 09.04.2020 03:58
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi'nin duyurusunun ardından Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü gece saatlerinde bakım-onarım çalışması için çift yönlü olarak kapatıldı. Ayrıca, köprülerin kapatılmasıyla Haliç'ten şehir hatları vapurları geçiş yaptı.
İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nin duyurusunun ardında Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü gece saatlerinde bakım-onarım çalışması için çift yönlü olarak kapatıldı. Köprülerin kapatılmasının ardından Haliç'ten şehir hatları vapurları geçiş yaptı.
Yeni Galata Köprüsü, çalışmanın tamamlanması sonrası ulaşıma açılırken, Atatürk Köprüsü'nün ise saat 04.30'da açılacağı duyuruldu. ATATÜRK VE YENİ GALATA KÖPRÜSÜ’NDE ONARIM-BAKIM ÇALIŞMASI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Galata, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››ATATÜRK VE YENİ GALATA KÖPRÜSÜ'NDE ONARIM-BAKIM ÇALIŞMASI - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yeni koronavirüs tedbiri! Artık özel hastaneler de ücret alamayacak Haberler
Yeni koronavirüs tedbiri! Artık özel hastaneler de ücret alamayacak
Tedavide çığır açacak gelişme! Türk uzmanlar koronanın parmak izini çıkardı Haberler
Tedavide çığır açacak gelişme! Türk uzmanlar koronanın parmak izini çıkardı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Sevilen doktor Selçuk Köse koronayı Çin’den getirilen ilaçla atlattı Haberler
Sevilen doktor Selçuk Köse koronayı Çin'den getirilen ilaçla atlattı
Koronavirüs anketinde Trump’a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı Haberler
Koronavirüs anketinde Trump'a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı
Fransa’dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında Haberler
Fransa'dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı Haberler
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

04:14: Karabük'te otomobil park halindeki tıra çarptı: 3 yaralı - Haber 04:04: Libya'da UMH, Hafter milislerine ait askeri araç konvoyunu vurdu - Haber 03:58: Kanada'da Kovid-19 kaynaklı ölüm vakası sayısı 476'ya çıktı - Haber 03:55: ATATÜRK VE YENİ GALATA KÖPRÜSÜ'NDE ONARIM-BAKIM ÇALIŞMASI - Haber 03:53: Atatürk ve Yeni Galata Köprüsü'nde onarım-bakım çalışması - Haber 23:59: Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu - Haber 22:31: Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı - Haber 22:22: ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı - Haber 22:07: Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında - Haber 21:00: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin 09:34: Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum - Haber