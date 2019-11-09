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Atatürk, vefatının 81'inci yılında Dolmabahçe Caddesi'nde dijital sergi ile anılıyor

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde 10 Kasım münasebetiyle Atatürk'ün hafızalara kazınan fotoğrafları bir navigasyon uygulaması üzerinden sergilendi.

09.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:09Atatürk, vefatının 81'inci yılında Dolmabahçe Caddesi'nde dijital sergi ile anılıyor
Dolmabahçe Caddesi'nde 10 Kasım münasebetiyle Atatürk'ün hafızalara kazınan fotoğrafları bir navigasyon uygulaması üzerinden sergilendi.

Beşiktaş Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü münasebetiyle bir anma etkinliğine imza attı. Atatürk'ün hafızalara kazınan fotoğrafları bir navigasyon uygulaması üzerinden caddede sergilendi. Uygulamayı kullanan vatandaşlar bir açık hava müzesi niteliği taşıyan Dolmabahçe Caddesi'nden ya da halk arasında bilinen adıyla "Ağaçlı Yol"dan geçerken navigasyon uygulaması üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları ile karşılaştı. Beşiktaş Belediyesinin özel arşivinden derlenen fotoğrafları gören vatandaşlar hem sevindi hem de duygusal anlar yaşadı. Ayrıca uygulama üzerindeki dijital serginin 11 Kasım'a kadar devam edeceği bildirildi.

"Buradaki fotoğrafları çok beğeniyoruz"

Beşiktaş Belediyesinin 10 Kasım'a özel uygulamasını çok beğendiğini söyleyen Canan Abacan, "Güzel bir uygulama, 10 Kasım için yapılmış olması çok güzel bence, az önce geçerken de bu yol çok huzurlu diyorduk. Buradaki fotoğrafları da çok beğeniyoruz" dedi.

"Beşiktaş Belediyesine teşekkür ederiz"

Uygulamayı çok sevdiğini söyleyen Kenan Kasapoğlu, "Beşiktaş Belediyesine teşekkür ederiz. İyi ki varsınız yarına özel böyle bir uygulama yaptığınız için teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Güzel bir uygulama olmuş"

Beşiktaş'ın bu tarz konularda öncü bir ilçe olduğunu belirten Melda Engin, "Güzel bir uygulama olmuş. Beşiktaş bu konuda bence İstanbul'un sayılı ilçelerinden birisi cumhuriyet kutlamalarında da Beşiktaş'taydım. Ben çok mutlu oldum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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