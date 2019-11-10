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Atatürk vefatının 81'inci yılında törenlerle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yılında Bozüyük ilçesinde düzenlenen törenler ile anıldı.

10.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:34Atatürk vefatının 81'inci yılında törenlerle anıldı
Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yılında ilçesinde düzenlenen törenler ile anıldı.

Cumhuriyet Meydan'ında düzenlenen anma programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saat 9'u 5 geçe tüm yurtta olduğu gibi Bozüyük'te de hayat durdu. 2 dakikalık saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşı ile Cumhuriyet Meydan'ındaki törenler sona erdi. Ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar İMKB Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programa katılmak üzere Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'ne geçti.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Okul Müdürü Harun Tatlılıoğlu, "Atatürk'ü en iyi şekilde anmak ve anlamak onun eserlerine ve devrimlerine en iyi şekilde sahip çıkmaktır" dedi.

Tatlılıoğlu'nun konuşmasının ardından ilçedeki müzik öğretmenleri tarafından Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi. Program, İMKB Anadolu Lisesi Öğrencileri tarafından sahnelenen "Atatürk Türkiye'si" adlı oratoryo ile devam etti. Uzun süre alkışlanan program sonunda Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Programa Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcı Vekili Feyzullah Şentürk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİLECİK

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Bozüyük, Güncel

Kaynak: İHA

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