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Atatürk, vefatının 81. yılında Bağcılar'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yılında Bağcılar'da anıldı.

10.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:50Atatürk, vefatının 81. yılında Bağcılar'da anıldı
Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yılında 'da anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi. İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve protokol üyelerinin katıldığı anma törenine gaziler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Törende saat 09.05'i gösterdiğinde çalan siren sesiyle saygı duruşunda bulunuldu. Ardından okunun İstiklal Marşı'yla birlikte Türk Bayrağı göndere çekildikten sonra yarıya indirildi. Tören, kurumların Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla sona erdi.

Anma etkinlikleri Bağcılar Anadolu Lisesinde devam etti. İlçe protokolünün de katıldığı programda okul öğrencileri, yaptıkları gösterilerle Atatürk'e olan hasretlerini anlattı. Atatürk'ün sevdiği türküleri söyleyen öğrenciler, Atatürk'e hitaben okudukları şiirler ile dinleyenleri gururlandırdı. Gençlerin bilimden sanata kadar her alanda mesaj verdikleri "Atatürk'ün Hayatı" isimli tiyatro gösterisi ise büyük beğeni topladı. Programın sonunda 10 Kasım nedeniyle ilçe genelindeki okullar arasında düzenlenen yarışmada kompozisyon, şiir ve resim dalında başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Bağcılar, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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