Atav'dan Vali Karaloğlu'na Ziyaret

Antalya
Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege
ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Münir Karaloğlu
'nu ziyaret etti.
ATAV'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ege ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Zafer Alkaya
, Recep Yavuz
, İbrahim Evrim, Ayhan Kızılsavaş, Mehmet Işıldağ ve Murat Hatipoğlu
, Vali Karaloğlu
'nu ziyaret ederek, projeler hakkında bilgi verdi, yenilenen yayınları sundu.
Vali Karaloğlu'nu 17-20 Şubat 2019 arasında Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Kongre Birliği'nin gerçekleştireceği toplantıya ve 20 Şubat'ta İstanbul
'da başlayacak Ace of MICE Fuarı'na davet etti.
Münir Karaloğlu,Antalya,Ege,Vali Karaloğlu
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:42