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ATB Başkanı Ali Çandır: "Enflasyonun yaşanmadığı tek bölge Batı Akdeniz"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Batı Akdeniz Bölgesi olarak 26 bölge içerisinde enflasyonun olmadığı tek bölge olmayı daha önce hiç yaşamadıklarını bildirdi.

03.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:50ATB Başkanı Ali Çandır:
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Batı Bölgesi olarak 26 bölge içerisinde enflasyonun olmadığı tek bölge olmayı daha önce hiç yaşamadıklarını bildirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarını değerlendiren Çandır, tüketici enflasyonunun aylık yüzde 0,38, yıllık yüzde 10,56 ilan edildiğini belirtti.
Fiyatı en çok artan ürünlerin başında domates ve salatalığın geldiğine dikkati çeken Çandır, Batı Akdeniz'in Kasım enflasyonunun aylık 0,00 olarak açıklandığını ifade etti.
Çandır, "İlk kez hem turizmin rekor kırdığı hem de tarımın genel ekonomiyi büyütecek düzeyde yüksek performans gösterdiği bu dönemde, enflasyonun olmadığı tek bölge Batı Akdeniz. Batı Akdeniz Bölgesi olarak 26 bölge içerisinde enflasyonun olmadığı tek bölge olmayı daha önce hiç yaşamamıştık." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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