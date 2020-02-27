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ATB Başkanı Çandır: " Vergi sisteminin daha adil olabilmesi için tabana yayılması gerekli"

Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, Gelir İdaresi Grup Müdürü Emre Gök ve kurum müdürleriyle 31. Vergi Haftası nedeniyle Antalya Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

27.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:55ATB Başkanı Çandır:
Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, Gelir İdaresi Grup Müdürü Emre Gök ve kurum müdürleriyle 31. Vergi Haftası nedeniyle Antalya Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun ve beraberindeki heyeti, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali , Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Simav ve Cüneyt Doğan ağırladı. Borsa Başkanı Çandır, 31. Vergi Haftası'nı kutlarken, Vergi Dairesi Başkanı Uzun'a ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Antalya'nın tarımda üreten bir kent olduğunu belirten Çandır, "Antalya'mız aynı zamanda sorumluluklarını yerine getiren, borcuna sadık bir kenttir" dedi. Vergi sisteminin daha adil olabilmesi için tabana yayılması gerektiğini söyleyen Çandır, bu yönde çalışmalar yapılmasını beklediklerini kaydetti. Çandır, kayıtlı ekonominin önemini vurgularken, bunun vergi geliri açısından da önemine dikkat çekti.

"Amacımız vergi bilinci oluşturmak"

Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, vergi hizmetleriyle ilgili belgi verdi. Uzun, verginin vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, "Devletimiz kazanılmayan paranın vergisini istemez" dedi. Vergisini zamanında ödeyen mükellefin kazançlı olduğunu söyleyen Uzun, elektronik ortama geçilmesiyle iş ve işlemlerin daha kolaylaştığını, hızlandığını ve mükelleflerin bundan yararlandığını vurguladı. Uzun, bu yılki Vergi Haftası'nda da vergi bilincini oluşturmak için bir dizi ziyaretler ve etkinlikler düzenlediklerini bildirirken, "Amacımız vergi bilincini oluşturmak, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesini sağlamak" dedi.

Bütçe gelirlerinin büyük bölümünü vergilerin oluşturduğunu belirten Uzun, girişimciliğin önünü açacak, daha şeffaf bir vergi sistemi üzerinde çalışıldığını vurguladı. Uzun, "Borsamız ve sivil toplum kuruluşlarıyla her zaman uyum içerisinde hareket ediyoruz" derken, Ali Çandır ve yönetimine verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti. - ANTALYA

Vergi Haftası, Metin Uzun, Çandır, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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