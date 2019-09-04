Haberler» Ekonomi» Haber

ATB Başkanı Çondur, incire prim desteği istedi

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, incire prim desteğinin haksız rekabeti önleyeceğini açıkladı.

04.09.2019 09:51 ATB Başkanı Çondur, incire prim desteği istedi
Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, incire prim desteğinin haksız rekabeti önleyeceğini açıkladı.

İncir ve üzüm rekolte tahminlerinin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından İzmir Ticaret Borsası'nda açıklandığını belirten, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; " Tarım ve Orman Bakanlığı himayelerinde yapılan, Borsamızın da çalışmalarda yer aldığı rekolte çalışmaları sonuçlanmıştır. Bakanımız, yapılan çalışmalar neticesinde 2019-2020 sezonunda yaş incirde 329 bin ton üretim beklendiğini ifade etti. Bu yıl ürünümüz çok kaliteli. Hava koşullarının uygun gittiği zaman incirimiz verimli oluyor, bu vesileyle ticaretimizde kolaylaşıyor, üreticilerimizin de içi rahat oluyor.

İncir, ülkemize sağladığı döviz girdisi bakımından stratejik öneme sahip, üstün besleyici özellikleri nedeniyle de tartışılmaz bir ürünümüzdür. Ürüne Prim desteği sağlanmaması sebebiyle, üreticiler sattıkları ürünün müstahsil makbuzu talebinde bulunmamaktadır. Bu durum haksız rekabet ve vergi kaçakçılığına sebebiyet vermektedir. Destek ile hem üreticimize, hem de incir üretiminin artmasına katkı sağlanacaktır. İncir de prim desteğinin verilmesi konusunda ilgili makamlara olan taleplerimiz Borsamız tarafından sürekli yenilenmektedir" dedi. - AYDIN

Aydın, prim, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:52   Aksa Enerji Dünya Enerji Kongresi'ne katılacak
11:52   "Teknoloji belediyelerin verimliliğini arttırabilir"
11:48   Ticaret Bakanlığı ağustos ayı veri bülteni
11:48   Lahana rekoltesi üreticiyi sevindirdi
11:47   Ticaret Bakanı Pekcan: "Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,69 artışla 13 milyar 150 milyon dolar...
11:47   Doğu Karadeniz Bölgesi'nden yapılan ihracatta artış sürüyor
11:44   İslahiye üzümünde kurutma zamanı