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ATB Başkanı Çondur; "Önlemlere uyalım"

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, dünya genelinde bir çok ülkede görülen, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Korona virüs için insanların panik halinde olmamalarını, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlerin herkes tarafından uygulanması...

25.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:48
ATB Başkanı Çondur;
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, dünya genelinde bir çok ülkede görülen, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Korona virüs için insanların panik halinde olmamalarını, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlerin herkes tarafından uygulanması gerektiğini ifade etti.

ATB Başkanı Çondur, üyelerinin sorunlarına çözüm üretmek için uğraş verdiklerini ifade ederek, "Hükümetimiz salgının yayılmasını önlemek amacıyla gereken tüm tedbirleri almaktadır. Ekonomimizin bu durumdan en az oranda etkilenmesi için hükümetimizin açıkladığı destek paketi önem arz ediyor. Yaşanan küresel kriz sürecinde tüm iş dünyasının el ele vererek, birlikte bu süreci en az zarar ile kısa sürede aşacağımıza inanıyorum. Aydın Ticaret Borsası olarak üyelerimizin sorunlarını ve çözüm yollarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine aktarıyoruz. Umarım ülkemiz en kısa sürede en az zararla, normal hayatına döner" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Aydın, Güncel

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