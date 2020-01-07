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ATB'de zeytinyağı atık suların yönetimi konuşuldu

Aydın Ticaret Borsası toplantı salonunda Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al, İl Müdür Yardımcısı Emine Mine Sert ile Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yrd. Doç. Dr.

07.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:17 ATB'de zeytinyağı atık suların yönetimi konuşuldu
Ticaret Borsası toplantı salonunda Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al, İl Müdür Yardımcısı Emine Mine Sert ile Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yrd. Doç. Dr. Çağatayhan Bekir Ersü'nün ortak sunumu ile Aydın Ticaret Borsası üyelerine yönelik " Üretimi Atık Suları ve Buharlaştırma Lagünlerine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yrd. Doç. Dr. Çağatayhan Bekir Ersü tarafından zeytin karasuyu hakkında sunum yapılarak, zeytin karasuyunun doğal dengeyi nasıl etkilediği konusunda katılımcılara bilgi aktarıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al tarafından, zeytinyağı tesislerinde oluşan atık suların yönetiminde uyulması gereken teknik esaslara uyulup uyulmadığı konusunda Aydın sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm zeytinyağı işletmelerinde ve pirina tesislerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetim gerçekleştirileceği, belirtildi. Ayrıca denetimler neticesinde lagünleri uygunsuz olup üniversitelerin inşaat ve çevre mühendisliği bölümlerine lagün planı hazırlatmayan ve onay için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunmayan atık sularını mevzuatta yer alan şartları sağlamadan alıcı ortama vermek yoluyla çevre kirliğine yol açtığı tespit edilen ve pirinanın mevzuata aykırı şekilde dağıtımı, üretimi ve satışını yaptığı tespit edilen işletmelere 5491 sayılı kanun ile değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacağını ifade edildi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, toplantıda yaptığı konuşmada, "Borsa üyesi zeytinyağı ve pirina işletmelerinin cezai işleme maruz kalmaması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yrd. Doç. Dr. Çağatayhan Bekir Ersü tarafından bilgilendirme ve sunumlar gerçekleştirilmiştir. Üyelerimizin ilgili karar gereği, Ocak ayı sonuna kadar uygunsuz lagünlerini üniversitelerin inşaat ve çevre mühendisliği bölümlerine hazırlatarak, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne onaylatması gerekmektedir" dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al'a Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yrd. Doç. Dr. Çağatayhan Bekir Ersü'ye ve katılım sağlayan üyelere teşekkür etti. - AYDIN

Çukurova Üniversitesi, Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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