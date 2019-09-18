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ATB'den Bakan Pakdemirli'ye teşekkür

İncirin orman emvaline alınması teklifi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edilirken, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

18.09.2019 10:58ATB'den Bakan Pakdemirli'ye teşekkür
İncirin orman emvaline alınması teklifi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edilirken, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Aydın Ticaret Borsası tarafından her fırsatta ilgili makamlardan talep edilen, incirin orman emvaline alınması teklifi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edildi. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pekdemirli 'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. İncirin orman emvaline alınması ile 0-700 metre yükseklikte bozuk ormanların yüzde 50'sine kadar incir ağacı dikimi yapılabilecektir. Bu sayede ülkemize sağladığı döviz girdisi bakımından stratejik öneme sahip, üstün besleyici özellikleri nedeniyle de tartışılmaz bir ürünümüz olan incirin rekoltesi artarak, ilimize ve ülkemize katkısı daha fazla olacaktır" dedi. - AYDIN

Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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