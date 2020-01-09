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ATB'den Kaymakam Şahin'e ziyaret

Aydın Ticaret Borsası (ATB) Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'i ziyaret etti.

09.01.2020 11:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:26ATB'den Kaymakam Şahin'e ziyaret
Ticaret Borsası (ATB) Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kaymakamı Cemal Şahin'i ziyaret etti.

Aydın Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yardımcıları Rıza Uyar ile Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın ve Meclis Üyesi Cihan Can'dan oluşan heyet Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'i makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyarette, Aydın Ticaret Borsası tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; Borsa ve Kaymakamlık işbirliğinde yapılabilecek ortak çalışmalara hazır olduklarını ifade etti.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin Aydın Ticaret Borsası ile birlikte yürütülecek hali hazırda çalışmaların olduğunu ifade ederek birlikte çalışmaktan memnun olacaklarını belirtti. - AYDIN

Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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