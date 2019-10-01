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ATB'den YEP değerlendirmesi

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "Göstergeler bize, atılan adımların, hesaplanmış, ayakları yere basan ve çalışan bir ekonomik modelin hayata geçtiğini işaret ediyor.

01.10.2019 10:00ATB'den YEP değerlendirmesi
Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "Göstergeler bize, atılan adımların, hesaplanmış, ayakları yere basan ve çalışan bir ekonomik modelin hayata geçtiğini işaret ediyor." ifadelerini kullandı.
Yavuz, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi.
Enflasyonla mücadelede alınan yolun geçen yıl açıklanan hedeften de pozitif olduğunu belirten Yavuz, "Göstergeler bize, atılan adımların, hesaplanmış, ayakları yere basan ve çalışan bir ekonomik modelin hayata geçtiğini işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Yavuz, reel sektör, KOBİ'ler ve üreticilere sağlanan desteğin devam edecek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Özellikle tarımda sulama ve sera desteklerinin artarak devam edecek olması memnuniyet verici bir gelişme. Bu sayede gıda enflasyonu da dizginlenmiş olacaktır. Türk iş dünyası olarak bize düşen, atılan doğru adımları desteklemek ve belirlenen hedefler doğrultusunda var gücümüzle çalışmaktır."

Berat Albayrak, Ankara, Ekonomi

Kaynak: AA

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