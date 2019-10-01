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ATB, TMO'nun alım yapmasını bekliyor

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, incir fiyatlarının düşmesini değerlendirdi.

01.10.2019 13:11ATB, TMO'nun alım yapmasını bekliyor
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, incir fiyatlarının düşmesini değerlendirdi.

Başkan Çondur yaptığı açıklama da "Bu yıl ürünümüz çok kaliteli hava koşulları da incirin istediği gibi gitti. Ancak fiyat konusunda sıkıntı yaşanıyor. Dünyada tekel konumunda olduğumuz incir fiyatının 18 TL'den 10 TL'nin altına düşmesi tedirginlik oluşturmaktadır. İncir, ülkemize sağladığı döviz girdisi bakımından stratejik öneme sahip, üstün besleyici özellikleri nedeniyle de tartışılmaz bir ürünümüzdür. Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli daha önce İzmir'de "Fiyatlar çok düşerse Toprak Mahsulleri Ofisi olarak müdahale edebiliriz" ifadelerine yer vermişti. Üzümde uygulanan TMO alımı gibi incirde de uygulanması halinde piyasada rahatlama olacaktır. TMO 'nun devreye girerek incir alımı yapmasını talep ettik" diye konuşarak, Tarım Bakanlığı'nın TMO aracılığı ile İncir alımına bir an önce başlaması gerektiğini vurguladı. - AYDIN

Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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