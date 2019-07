ATBD Council: ABD'li şirketler ortaklık için Türkiye'ye geliyor

ABD'nin 14 sanayi, yatırım ve danışmanlık şirketi, Türk firmalarla ortaklık ve işbirliği görüşmelerinde bulunmak üzere önümüzdeki hafta Türkiye 'ye geleceğini söyleyen Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Genel Başkanı Uğur Terzioğlu, "ABD'liler Türk şirketlerle ortaklık yapmak konusunda çok kararlılar" dedi.İstanbul'da 23-24 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek "US Turkey Executive Leaderhip Business Roundtable-ABD Türkiye Üst Düzey Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı"yla Türkiye ve ABD ekonomik ilişkilerinin yeni bir boyut kazanacağını belirten Terzioğlu, toplantıyı ABD Başkanı Donald Trump'un talimatıyla ABD eski İçişleri Bakanı Ryan Zinke'nin organize ettiğini belirtti.Türk Dostluk Grubu üyesi olan Zinke'nin iki ülke ilişkilerine büyük önem verdiğini söyleyen Terzioğlu, 14 ABD'li firmanın hem yönetim kurulu başkanlarının hem de hukukçularının Türkiye'ye geleceklerinin altını çizdi.Amerikalıların bu organizasyona son derece önem verdiklerini vurgulayan Terzioğlu, bu toplantılarda ortak üretim konusunda somut sonuçların alınmasını beklediklerini belirtti.Her biri kendi alanında öncü olan bu firmaların Ukrayna, Macaristan, Beyaz Rusya gibi birçok ülkede yerel firmalarla ortak yatırımlarının olduğunu söyleyen Terzioğlu, "Japonya'da yapılan G 20 Zirvesi'nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Türkiye ile ABD arasındaki dış ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkartılması hedefini koydu. Bu rakama ulaşmak için Türkiye'de bir takım ortak üretimlerin yapılması ve üretilecek bu ürünlerin Türk kuruluşu olarak Amerika'ya ihraç edilmesi hedeflenmekte. ABD'liler Türk şirketlerle ortaklık yapmak konusunda çok kararlılar" dedi.Koç Enerji Grubu, Ege Gas, Limak Holding, Aktifbank, Turan Borfit, Borusan, Botus, Sancak Grubu, Tekfen, Çalık Holding, Makyol, Kalyon, Alarko ve Gülermak gibi Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yetkililerinin de katılacağı toplantıya Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı ISPAT ile çeşitli bakanlıkların ve iş dünyası kuruluşlarının yetkililerinin de katılması bekliyor.

ABD Türkiye Üst Düzey Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıacak ABD'li firmalar şöyle sıralandı:

Artillery One LNG

Cox Oil

7th Generation

Tellurian

- KIG

Artillery One Cybersecurity

Continental Divide International

Anderson Economic Group

Saltzman & Evinch

Mergen Group LLC

Talos Energy

Herrick Feinstein LLP

Echelon Studios

Steel Construction and Finance LLC. (Fotoğraflı)