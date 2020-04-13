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Ateş Ahlatçı, geleceğe dönük yatırımları ile ilgili hedeflerini anlattı

Ahlatcı Holding'te 2017 yılında yönetim kuruluna giren Ateş Ahlatçı, holdingin yükünü aldı.

13.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:56
Ateş Ahlatçı, geleceğe dönük yatırımları ile ilgili hedeflerini anlattı
Ahlatcı Holding'te 2017 yılında yönetim kuruluna giren Ateş Ahlatçı, holdingin yükünü aldı. Ahlatcı Holding yıllık 75 milyar TL'yi geçen cirosu ile Anadolu sermayesinin en önemli kuruluşlarından biri oldu.
Ekonomide güven veren bir firma olmasının yanında genç yeteneklerin de yönetimde olması, firmanın da ufkunu açıyor. Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Ahlatçı, firmanın geleceğe dönük yatırımları ile ilgili bilgi verdi.
2020 yılında da ülke ekonomisinin büyümesi için ellerinden gelen katkıyı sağlayacaklarını ifade eden Ahlatcı "Otomotiv ve sağlık alanındaki yatırımlarımızdan şartların uygun olmasıyla çıkmayı planlıyoruz." dedi.
ATEŞ AHLATÇI KİMDİR?
1997 Temmuz ayının 18'inde Çankaya Amerikan Hastanesi'nde dünyaya gelen Ateş Ahlatcı Çorumda ilk öğretim ve lise hayatını tamamladıktan sonra Bahceşehir Üniversitesini kazanmıştır. Çalışma hayatına ise Ahlatcı Grubu'nda yer alan kuyumculuk ve döviz şirketlerinde görev alarak başlayan Ateş Ahlatcı, daha sonra yönetim kurulu üyesi olduğu aracı kurum olan Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler'de devam etmektedir
İlk ve orta öğretimi Çorum'da bulunan 23 Nisan ilk ve ortaokulunda tamamladıktan sonra yine Çorum'da bulunan özel pınar kolejinde ise liseye devam etmiştir.
Bahçehir Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünde 3.sınıfta okumaya devam etmekte olan Ateş Ahlatcı 2017 yazında USA gitmiş ve Washington da Mentore Collegge'de 3 aylık dil eğitimini tamamlamıştır. Ardından 2019 yazında İtalya'nın Milano şehrinde bulunan Bocconi Üniversitesi Digital Marketting ders almış ve başarıyla vermiştir.
2014 yılında Ahlatcı Holding A.Ş bünyesinde yer alan kuyumculuk ve döviz sektöründe göreve başlayan Ateş Ahlatcı, kanuni uyum sürecinin oluşturulmasında etkin ve verimli olarak görev üstlenmiş. Ayrıca müşteri ve pazar seçim stratejilerinin belirlenmesi süreçlerini yönetmiştir.
Ateş Ahltacı, Ahlatcı Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş'de 2017 yılında yönetim kurulu üyesi olarak başladığı görevine 2018 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama, operasyon müdürü olarak devam etmektedir. Aynı zamanda Ahlatcı Holding'in tüm reklam ve sosyal medya yönetimi sürecini üstlenmiştir.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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