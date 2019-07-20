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Ateş avcıları eğitimden geçiyor

Aydın Büyükşehir Daire Başkanlığı tarafından il genelindeki itfaiye erlerine eğitim veriliyor.

20.07.2019 14:54 Ateş avcıları eğitimden geçiyor
Aydın Büyükşehir Daire Başkanlığı tarafından il genelindeki itfaiye erlerine eğitim veriliyor.

Aydın Büyükşehir Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler düzenli olarak eğitimden geçiriliyor. Yangınlara hızlı ve doğru müdahale edebilmek amacıyla gerçekleştirilen uygulamalı eğitimler zaman zaman nefes kesici anlara sahne oluyor. İl genelinde belirlenen programa göre yapılan eğitimlerde son olarak Yenipazar ve Bozdoğan Müfrezeleri'ndeki itfaiye erleri eğitimden geçirildi. Eğitimlerde yüksek kattaki yangına müdahale, yaralı tahliyesi gibi önemli durumlara ekipler müdahale etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, "Vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için her şeyin önünde geliyor. Yangın en ufak hata kabul etmez ve geri dönülmez hasarlara yol açabilir. Bu nedenle itfaiye erlerimiz sürekli olarak belirlenen programlar dahilinde çeşitli eğitimlerden geçirilerek bilgilerini taze tutmaları sağlanıyor. İl genelindeki eğitimlerimiz sürecek" dedi. - AYDIN
Kaynak: İHA
İtfaiye, Aydın, Güncel

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