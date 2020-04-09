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Ateş ve öksürük şikayetiyle gittiği hastaneden 2 ay sonra sapasağlam çıktı

- Ateş ve öksürün şikayetiyle gittiği hastaneden 2 ay sonra sapasağlam çıktı Salgından önce yakalandığı Korona virüs testi pozitif çıktı Alanya'da 37 yaşındaki kadın Korona virüsü yenip evine döndü Antalya'nın Alanya ilçesinde Korona virüs teşhisi konulan 37 yaşındaki kadın, özel bir...

09.04.2020 21:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:15
- Ateş ve öksürün şikayetiyle gittiği hastaneden 2 ay sonra sapasağlam çıktı
Salgından önce yakalandığı Korona virüs testi pozitif çıktı
Alanya 'da 37 yaşındaki kadın Korona virüsü yenip evine döndü
ANTALYA - Antalya 'nın Alanya ilçesinde Korona virüs teşhisi konulan 37 yaşındaki kadın, özel bir hastanedeki yaklaşık 2 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
Alanya'da yaşayan Sevim Altınok yaklaşık 2 ay önce yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Alanya'da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren Altınok'a salgın vakalarının ortaya çıkmasıyla yapılan testler sonucu korona virüs tespit edildi. Test sonuçları pozitif çıkan Altınok Korona virüsü tedavisi sürecine başlandı. Altınok, bugün son kez yapılan test sonucunun negatif çıkması ve şikayetlerinin sona ermesi üzerine taburcu edildi. Büyük sevinç yaşayan Altınok, 14 gün evde karantinada kalacak.
Hastalık sürecini anlatan Sevim Altınok, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle 2 ay önce hastaneye başvurduğunu belirtti. Altınok, "2 aydır çok kötüydüm. Öksürük ve ateşle hastaneye geldim. Daha sonra testlerim pozitif çıktı. Korona tedavisine başlandı. Karantina altındaydım. Odama kimse alınmadı. Şimdi çok şükür çok iyiyim. Allah herkesten razı olsun" dedi.
"14 gün daha evden çıkmayacak"
Dr. Osman Zenginbaş ise taburcu olan hastası Sevim Altınok'un karantina süresinin 14 gün daha devam edeceğini belirtti. Dr. Zenginbaş, "Sevim hanımı bugün şifa ile taburcu ediyoruz. Bir 14 gün daha evden çıkmayacak. Özellikle bağışıklık sistemi kötü olan yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olan vatandaşlarla özellikle temas etmeyecek. Kimse ile temas etmemesi gerekiyor ama bu kişilerle kesinlikle temas kurmayacak. Yarım kalan tedavilerimizi Sevim hanımla paylaşacağız. Sevim hanımı her gün telefonla arayacağız. Bakanlık yetkilileri tarafından da her gün aranacak" diye konuştu. Ateş ve öksürük şikayetiyle gittiği hastaneden 2 ay sonra sapasağlam çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Alanya, Sağlık
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