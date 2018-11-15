15 Kasım 2018 Perşembe 13:31



15 Kasım 2018 Perşembe 13:31

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, "Ateşbaz-ı Veli Önlük Giyme Töreni"yle önlüklerini giydi.Rektör Prof. Dr. M. İhsan Karaman, üniversitenin Cevizli yerleşkesinde düzenlenen programda, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin aşçısı ve Mevleviliğin önemli isimlerinden Ateşbaz-ı Veli adına düzenlediklerini törende, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerinin beyaz önlük giyeceğini söyledi.Gastronomi dalında, "3M" olarak adlandırdığı malzeme, maharet ve maneviyat kelimelerinin önemine dikkati çeken Karaman, şöyle konuştu:"Mahareti elde ettikten sonra, helal, sağlıklı ve doğal gıdayla yapacağınız yemeklere birer usta olarak maneviyat da katarsanız, bu yaptığınız yemeği insana sunacağınızı düşünerek, onun şifasına vesile olmasını dileyip severek hazırlarsanız, o yemeğin lezzeti ve güzelliği diğerleriyle kıyaslanmayacak hale gelecektir. Bu nedenle, işin teknik kısmını öğrenmek belki standarttır ama bunu kendi sanatınız haline getirmenin formülü bu 3M'de yatıyor diye inanıyorum."Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl ise medeniyetin mutfak kültürünü ihya etmenin asıl görevleri olduğunu söyledi.Toplumların gelenekleriyle bağlarının ancak mutfak kültürleri yok edilerek koparılabileceğini aktaran Bingöl, şunları kaydetti:"Osmanlı İmparatorluğu mutfak kültürü imparatorluğudur. 3 kıtaya hükmetmiş ve 3 kıtanın yeme, içme kültürünü ve medeniyetini bir araya getirmiş. Baktığınız zaman Osmanlı, Bizans, Selçuklu gibi birçok uygarlık artık yok ama neleri var? Kültürleri, sanatları… Biz, hala o medeniyetlerin yemeklerini yapıyoruz. Bu demek oluyor ki en önemli işi yapıyoruz. O açıdan çok kısmetlisiniz."Programda, açılış konuşmalarının ardından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.Konya Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Cihan'ın da katıldığı törenin ardından, "Gastronomi Eğitimi ve Çalışma Hayatı" başlıklı panel gerçekleştirildi.