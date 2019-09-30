Haberler » genel » Haber

Ateşböceği Ercan'dan iyi haber

Ateşböceği Ercan'dan iyi haber Akciğer enfeksiyonu geçiren sanatçı Ercan Bostancıoğlu: " Dualarınızı benden esirgemeyin"İSTANBUL - 'Ateşböceği Ercan' olarak tanınan usta oyuncu Ercan Bostancıoğlu dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

30.09.2019 21:03
Ateşböceği Ercan'dan iyi haber
Akciğer enfeksiyonu geçiren sanatçı Ercan Bostancıoğlu: " Dualarınızı benden esirgemeyin"
İSTANBUL - 'Ateşböceği Ercan' olarak tanınan usta oyuncu Ercan Bostancıoğlu dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akciğer enfeksiyonu geçiren usta sanatçı bugün özel odaya alınırken, sevenlerinden dua istedi.
Bir döneme damgasını vuran Ateşböceği lakaplı usta oyuncu Ercan Bostancıoğlu dün gece yüksek ateş ve titreme şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Usta oyuncuya ilk tetkiklerin ardından akciğer enfeksiyonu teşhisi konuldu. İlaç tedavisine başlanan oyuncunun 10 günlük bir tedavi süreceği geçireceği öğrenildi.
Hastaneye yattığından beri sevenlerinden destek mesajları aldığını ileten Bostancıoğlu, "Titreme ve ateş ile kendimizi hastaneye attık. Bütün doktor arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Benimle çok güzel ilgilendiler. İlk belirlemelere göre akciğer enfeksiyonu geçirdiğimi söylediler. Bütün sevenlerime iyi olduğumu söylemek istiyorum. Benden dualarını eksik etmesinler" diye konuştu.
Ateşböceği Ercan'dan iyi haber

Beylikdüzü, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
23:02 Bakan Dönmez; "4 gemiyle ay yıldızlı bayrağımızı Doğu Akdeniz'in her bir karışında...
22:43 HDP önündeki ailelere üniversite öğrencilerinden destek
22:32 Angolalı 5 çocuklu aileye Manisalılar sahip çıktı
22:29 Mersin'de kadın öğretmenin darp edilmesine tepki
22:26 Bahçelievler'de öğrencilerin taşınacağı okulda hazırlıklar sürüyor
22:05 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, otogar girişini yeniliyor
21:49 HDP önünde eylem yapan ailelere 85'lik deden destek ziyareti