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Ateşe döktüğü tiner kendini yaktı

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, iş yerinde çalışan yabancı uyruklu bir kişi, teneke içinde yanan ateşe tiner dökünce kendisi yanarak ağır yaralandı.

11.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:04Ateşe döktüğü tiner kendini yaktı
'nın merkez ilçesinde, iş yerinde çalışan yabancı uyruklu bir kişi, teneke içinde yanan ateşe tiner dökünce kendisi yanarak ağır yaralandı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde işçi olarak çalışan Angola uyruklu Josef isimli bir kişi, mesai arkadaşı ile kovanın içinde yanan ateşin çevresinde ısındıkları sırada Josef ateşin başından ayrıldı. Elinde tiner ile gelen Josef, tenekedeki ateşin büyümesi için tiner döktü. Bir anda parlayan alevler tenekenin başında oturan işçi ile Josef'i kıyafetlerini tutuşturdu. Diğer işçi kendini kenara atarak eliyle kıyafetindeki ateşi söndürürken, yabancı uyruklu işçi alevlerin arasında kaldı. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kıyafetleri alevler içerisinde tenekenin başında ayrılan Josef'in üzerindeki alevleri çevredekiler söndürdü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntülerde, iki çalışanın tenekedeki ateşin başında oturduğu sırada Josef isimli yabancı uyruklu iş yeri çalışanı ateşe tiner dökmeye çalışıyor ve tinerin alev alması sonucu çalışanın elbisesinin alev aldığı görülüyor. - KONYA

Karatay, Konya, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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