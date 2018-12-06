Ateşe Su Döküp Hemen Buradan Çıkmak İstiyoruz"

06 Aralık 2018 Perşembe 18:25



06 Aralık 2018 Perşembe 18:25

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman, "Anlaşma yaparken 'Kısa bir süreç var, biz takımı seyredelim.' demedik. Direkt ateşin içerisine girip, ateşe su döküp hemen buradan çıkmak istiyoruz." dedi.Hikmet Karaman, sarı-kırmızılı takım ile ilk antrenmanına çıktı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Karaman, sportif açıdan Kayserispor'un durumunu bilerek, görerek buraya geldiklerini söyledi.Takım kadrosunun önemli oyunculardan kurulu olduğunu belirten Karaman, "Fenerbahçe-Kayserispor maçını canlı seyredenlerdenim. Maçtan sonra başkanı da tebrik etmiştim. Aradan geçen süreç içerisinde ligdeki sıralamaya baktığım zaman birbiriyle tamamen ters duran bir tablo ortaya çıktı. Bunu teknik adamlar olarak, kulüpler olarak hepimiz yaşıyoruz." diye konuştu.Sarı-kırmızılı ekibi 2004-2005 sezonunda da çalıştırdığını anımsatan Karaman, şunları kaydetti:"Kayseri'ye üçüncü gelişim (2013-2014 sezonunda Kayseri Erciyesspor'u çalıştırdı), o zaman bu takımı 11 puanla almıştım. Daha önce geldiğimde de başkanı, yönetimi, taraftarı, basını, teknik ekibi ile alnımızın akıyla çıktık ve yine aynı şekilde çıkmak istiyoruz. Bunun için de hem şehrin hem şehrin geçmiş başkanlarının, yöneticilerinin, medyadaki arkadaşlarımın, herkesin desteğine ihtiyacımız var. Teknik ekip olarak bunu yapacak kapasitemiz, gücümüz var. Takımın, isimlerin kalitesini skora ve tabelaya yansıtmak istiyoruz. 'Bismillah' deyip pazartesi günü lig ikincisiyle oynayacağız. Biz sondan ikinciyiz. Rakibimizin başında benim iki buçuk sene yanında çalıştığım Mustafa Denizli gibi önemli bir teknik adam var. Kendisinden çok şey öğrendiğim, bugünlere gelmemde önemli katkıları olan antrenörlerden biridir.""Ateşe su döküp hemen buradan çıkmak istiyoruz"Karaman, Kayserispor'da sorunlar ne ise onu tespit edip çözüm yolları arayacaklarını aktardı.Kısa sürede sarı-kırmızılı takımı hak ettiği yere getirmek için mücadele edeceklerini dile getiren Karaman, "Anlaşma yaparken 'Kısa bir süreç var, biz takımı seyredelim.' demedik. Direkt ateşin içerisine girip, ateşe su döküp hemen buradan çıkmak istiyoruz. İnşallah başarılı bir şekilde geriye döneriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar, konuşma değil icraat yapmamız gerekiyor. Fazla konuşmaya gerek yok. Futboldan ayrı kaldığım dönemde kendimi geliştirme, enerji toplama imkanı buldum, onu da oyuncularıma yansıtırım." ifadelerini kullandı.AntrenmanSpor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.Dar alanda kontrol pas oyunuyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.