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Ateşe tiner dökünce yandı

Bartın'da, yeni adliye binası inşaatında çalışan Arif Öztürk'ün (26) tiner döktüğü ateş, alevlendi.

12.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:04Ateşe tiner dökünce yandı

'da, yeni adliye binası inşaatında çalışan Arif Öztürk'ün (26) tiner döktüğü ateş, alevlendi. Vücudunda yanıklar oluşan Öztürk, tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Kemerköprü Mahallesi'ndeki yeni adliye binası inşaatında meydana geldi. İşçiler, iddiaya göre, ısınmak için kovanın içinde ateş yaktı. İşçi Arif Öztürk ise ateşin alevlenmesi için elindeki tineri kovaya döktü. Ateşin parlaması sonucu Öztürk'ün bacaklarında ve yüzünde yanıklar oluştu. İşçilerin vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri, Öztürk'ü ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne götürdü. Arif Öztürk'ün vücudundaki yanıklar nedeniyle yanık merkezine sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Bartın, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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