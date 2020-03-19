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Ateşe verdiği evinin bahçesinde yatakta uyurken bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evini ateşe verdiği öne sürülen kişi, bahçede yatakta uyurken bulundu.

19.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:37
Aydın 'ın Nazilli ilçesinde evini ateşe verdiği öne sürülen kişi, bahçede yatakta uyurken bulundu.
Alınan bilgiye göre İsabeyli Mahallesi'nde oturan M.S'nin evinde yangın çıktığını gören komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Söndürme çalışmaları sırasında evin bahçesinde yatakta uyurken bulunan M.S, uzun uğraşlar sonucu uyandırıldı.
Alkollü olduğu belirtilen M.S'nin üç hafta kadar önce de evini yakmaya kalkıştığı, komşularca bu girişiminin önlendiği, eşinin bu olay nedeniyle kendisini terk ederek kızının evine gittiği öğrenildi.
Jandarma Karakolunda ifadesi alınan M.S, serbest bırakıldı. Ateşe verdiği evinin bahçesinde yatakta uyurken bulundu

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Ateşe verdiği evinin bahçesinde yatakta uyurken bulundu
Etiketler : İsabeyli, Nazilli, Aydın, Güncel

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