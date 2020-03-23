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Ateşi çıkan arkadaşlarını görüntülü arama ile ikna edebildiler

Ateşi çıkan arkadaşlarını görüntülü arama ile ikna edebildiler Arkadaşları yüksek ateşi var diye ihbar etti, sağlık ekiplerinden kaçan genci bekçi telefonla ikna etti.

23.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:52
Ateşi çıkan arkadaşlarını görüntülü arama ile ikna edebildiler
SİVAS - Arkadaşları yüksek ateşi var diye ihbar etti, sağlık ekiplerinden kaçan genci bekçi telefonla ikna etti.
Sivas 'ta bir grup genç 112'yi arayarak, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'tan Sivas'a gelen misafirler ile temas eden bir arkadaşlarının yüksek ateşi olduğu ihbarında bulundu. Arkadaşlarının ısrarına rağmen hastaneye gitmeyen genç, polis ve 112 ekipleri tarafından sokak sokak arandı. Bulunamayan genç, bir bekçinin cep telefonu ile yaptığı görüntülü görüşme ile ikna edildi. Bulunduğu yerin adresini veren A.Ş isimli genç, ambulansla alınarak hastaneye götürüldü. Ateşi çıkan arkadaşlarını görüntülü arama ile ikna edebildiler

Kaynak: İHA

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Ateşi çıkan arkadaşlarını görüntülü arama ile ikna edebildiler
Etiketler : Sivas, 3. Sayfa

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