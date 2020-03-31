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ATEŞİ ÇIKMAYAN İRANLI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, ÖKSÜREREK POLİSTEN KURTULMAYA ÇALIŞTI

İranlı hırsızlık şüphelisi, sağlıkçılar gelince bu kez hastaneye gitmemek için 'vallahi koronavirüslü değilim' diye yalvardı.

31.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:55
İranlı hırsızlık şüphelisi, sağlıkçılar gelince bu kez hastaneye gitmemek için 'vallahi koronavirüslü değilim' diye yalvardı.
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda turistlerin pasaportlarını çaldığı iddiasıyla yakalanan İran uyruklu kişi, polis merkezine götürüleceği sırada öksürmeye başladı. Özel giyimli sağlıkçılar tarafından yapılan kontrolde ateşi düşük çıkan şüpheli,, hastaneye gitmemek için bu kez de "Vallahi korona değilim" diyerek yalvardı.
Olay, Kabataş Tramvay Durağı'nda dün saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turistlerin pasaportlarını çaldığı iddia edilen İran uyruklu bir kişi, ihbar üzerine Kabataş'ta polis tarafından yakalandı. Şüpheli polis merkezine götürülmek üzere araca bindirilecekken bir anda öksürmeye başladı. Hırsızın koronavirüslü olabileceğinden şüphelenen polis, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Koronavirüse karşı özel giyimli sağlık çalışanları, polis tarafından tramvay durağındaki kullan-at satış noktasında muhafaza altına alınan hırsızın ateşini ölçtü. Şüpheli, ateşinin düşük çıkmasına rağmen tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülmek istendi. Hastaneye gitmek istemeyen şüpheli, ambulansa bindirilirken kendisine eşlik eden polislere bu kez 'vallahi korona değilim' diyerek yalvardı. Şüphelinin kontrol için bir süre tutulduğu kullan-at satış noktası bir görevli tarafından dezenfekte edildi.
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ATEŞİ ÇIKMAYAN İRANLI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, ÖKSÜREREK POLİSTEN KURTULMAYA ÇALIŞTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, İran, DHA, Güncel

Haberin Videosu :

ATEŞİ ÇIKMAYAN İRANLI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, ÖKSÜREREK POLİSTEN KURTULMAYA ÇALIŞTI
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