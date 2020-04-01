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Ateşi olan ilçeye giremiyor

Ateşi olan ilçeye giremiyorAYDIN'ın Söke ilçesinin giriş ve çıkışında güvenlik güçleri, vatandaşı kontrolden geçiriyor.

01.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:53
Ateşi olan ilçeye giremiyor
AYDIN'ın Söke ilçesinin giriş ve çıkışında güvenlik güçleri, vatandaşı kontrolden geçiriyor. Sağlık ekipleri vatandaşların ateş ölçerle ateşini ölçerken, ateşi yüksek olanlar hastaneye gönderiliyor.
Koronavirüs nedeniyle Aydın 'ın tüm ilçelerinde polis ve jandarma ekipleri, arama noktalarında sağlık ekiplerinin de desteğiyle sıkı denetimler yapıyor. Söke ilçesinde ise Didim-Milas Karayolu üzerinde polis ve jandarma noktasında denetim gerçekleştiriliyor. İlçeye giren sürücüler ve yolcular, sağlık ekipleri tarafından ateş ölçer cihazı ile tek tek kontrol ediliyor. Yapılan kontrollerde ateşi yüksek olanlar, sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alınarak hastaneye gönderiliyor. Ateşi olan ilçeye giremiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Aydın, Söke, Güncel

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Ateşi olan ilçeye giremiyor
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