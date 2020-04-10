Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ateşi ölçülen vatandaşlara maske dağıtıldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde kurulan sebze pazarına gelenlerin Koronavirüs önlemleri kapsamında zabıta ekiplerince ateşleri ölçülürken, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı.

10.04.2020 19:35 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:35
Ateşi ölçülen vatandaşlara maske dağıtıldı
Çorum 'un Osmancık ilçesinde kurulan sebze pazarına gelenlerin Koronavirüs önlemleri kapsamında zabıta ekiplerince ateşleri ölçülürken, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı.

Osmancık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Perşembe günleri kurulan halk pazarı 20 Mart 2020 tarihinde geçici süreyle kapatılmasının ardından, bugün yeniden kuruldu. Osmancık Belediyesi'ne bağlı ekipler, vatandaşların ateşini ölçerken, maskesi olmayanlara da maske dağıttı.

Sabah 08.00 ila 16.00 saatleri arasında kurulan pazarın 2 girişinde konuşlanan zabıta ekipleri sabahtan pazar esnafını gün içerisinde de alışverişe gelen vatandaşları karşılarken, elektronik ateş ölçerle vücut ısısı ölçümünü gerçekleştirdi. Maskesi olmayan yaklaşık 600 vatandaşa maske dağıtıldığı öğrenilirken pazarcı esnafı da koronavirüs salgını nedeniyle alışveriş yapmaya gelen vatandaşlara ihtiyacı olan ürünlere dokunmadan seçmeleri konusunda bilgilendirmede bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Osmancık, Zabıta, Çorum, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
DSÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti: Tüm dünyaya örnek olmalı Haberler
DSÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Tüm dünyaya örnek olmalı
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Haberler ›› Güncel ››Ateşi ölçülen vatandaşlara maske dağıtıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:02: Nükleer Santral inşaatında bir işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 21:02: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (1) - Haber 21:00: Ordu'da 4.0 deprem bilançosu: 1'i ağır 11 konut hasarlı - Haber 20:59: Diyarbakır'da koronavirüs hastaları alkışlarla taburcu edildi - Haber 20:58: Başkan Kaya'dan polis haftası mesajı - Haber 20:34: Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli - Haber 15:02: Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü - Magazin 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler