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Ateşi yüksek çıkan yaşlı adamı otomobille polisten kaçırmaya çalıştı

Ateşi yüksek çıkan yaşlı adamı otomobille polisten kaçırmaya çalıştıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde uygulama noktasında durdurulan otomobilde yolculuk yapan Ahmet K. (70) ateşi yüksek çıkınca, koronavirüs şüphesi ile hastaneye götürülmek istendi.

06.04.2020 21:56 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:58
Ateşi yüksek çıkan yaşlı adamı otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde uygulama noktasında durdurulan otomobilde yolculuk yapan Ahmet K. (70) ateşi yüksek çıkınca, koronavirüs şüphesi ile hastaneye götürülmek istendi. Kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, Ahmet K. ile birlikte güvenlik güçlerinden kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki Ahmet K. çağıralan ambulansla hastaneye götürüldü. Olay, akşam saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 JN 4435 plakalı otomobili uygulama noktasında durduran güvenlik güçleri sürücünün ve yanında yolculuk eden Ahmet K.'nın ateşini kontrol etti. Ekipler ateşi yüksek çıkan Ahmet K.'yi koronavirüs şüphesi nedeni ile hastaneye götürerek karantinaya almak istedi. Bu sırada sürücü otomobili çalıştırarak Ahmet K. ile beraber kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki yaşlı adam olay yerine çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ateşi yüksek çıkan yaşlı adamı otomobille polisten kaçırmaya çalıştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, Kahta, Güncel

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Ateşi yüksek çıkan yaşlı adamı otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
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