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Ateşi yüksek çıkan yolcular metrobüse binemiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yolculuk sayılarının fazla olduğu metrobüs istasyonlarına termal kamera yerleştirdi.

10.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:28
Ateşi yüksek çıkan yolcular metrobüse binemiyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yolculuk sayılarının fazla olduğu metrobüs istasyonlarına termal kamera yerleştirdi. Ateşi yüksek çıkan yolcular, en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 için alınan tedbirlere bir yenisi eklendi.
İBB, metro istasyonlarından sonra metrobüs hatlarında da termal kamera sistemine geçti.
Yolcu sayısının fazla olduğu Uzunçayır, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Şirinevler ve Avcılar istasyonlarına kurulan termal kameralarla bu istasyonlara giriş yapan yolcuların ateşleri ölçülmeye başlandı.
Kurulan termal kamera sistemi, güvenlik personelinin görev yaptığı noktalardaki bilgisayarlara görüntü aktarıyor. Güvenlik personeli, turnikelerden geçen kişilerin ateş derecelerini, ekrandan anında görebiliyor.
Güvenlik personeli tarafından izlenen termal kameralarla ateşi yüksek olduğu tespit edilen yolcular, bilgilendirilerek uygun bir alanda bekletiliyor. Güvenlik görevlileri, 112 ve 184 numaralarını arayarak, yolcuyu en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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