Ateşi yüksek çıkınca oğlunun kaçırmaya çalıştığı hasta, karantinaya alındı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kontrol noktasında, ateşi yüksek çıkınca oğlunun otomobille kaçırmaya çalıştığı Ahmet K.'nin (70) koronavirüs belirtileri nedeniyle hastanede karantinaya alındığı belirtildi.

Kahta ilçe çıkışında dün koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, Ramazan K. yönetimindeki otomobili durdurdu. Yapılan ateş ölçümünde Ramazan K.'nin, sokağa çıkması yasak olan yaş grubunda bulunan yanındaki babası Ahmet K.'nin ateşi 38 derece çıktı. Polisler, Ahmet K.'nin hastaneye kaldırılması gerektiğini belirtince, Ramazan K. otomobiliyle kontrol noktasından kaçtı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin telsiz anonsu üzerine Ramazan K.'nin kullandığı otomobil, Adıyaman kent girişinde önlem alan ekipler tarafından durduruldu. Gelen ambulansla Ahmet K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Koronavirüs testi yapılan Ahmet K. karantinaya alındı. Covid- 19 test sonucu beklenilen Ahmet K.'nin 14 gün süreyle karantinada kalacağı belirtildi.Bu arada ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen Ramazan K., polisten kaçmadığını babasını hastaneye ulaştırmak için acele etmesinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü. Ramazan K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA