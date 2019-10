Son dakika: Ateşkes anlaşması sonrası Trump'tan yaptırım açıklaması: Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump,Teksas eyaletini ziyaretinde gazetecilere ABD ve Türkiye arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma hakkında açıklama yaptı. Trump, "Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacak, çünkü Türkiye yapacağını yaptı. Kongre'nin yaptırımlarına da gerek duymadım, çünkü gerekirse Kongre'den daha ağır yaptırımlar uygulama hakkım var. Buna hazırdım. Sadece dostum Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Aramızda bir sorun olmamasından memnunum, çünkü o büyük bir lider." dedi.

"YAPTIRIMLARA SERT OLACAKTI"

Türkiye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin de yorumda bulunan Trump, "Yaptırımlar ve gümrük vergileri sert olacaktı ama bunu yapmak zorunda değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayı diğerlerinin uzun süredir yapmaya çalıştığını vurgulayarak, "Ben alışılmadık bir insanım. Birçok insandan bunun için tebrik aldım. Bu Cumhuriyetçiler ya da Demokratlar ile ilgili değil, bizim milletimizle ilgili." ifadesini kullandı.

Suriye'nin kuzeyinde 5 günlük bir "ateşkes" sağlandığını anımsatan Trump, "Bu 5 gün içinde Kürtler ve diğerleri güvenli bölgenin dışına çıkabilirler. Bu güvenli bölgeyi Türkiye hep istiyordu." diye konuştu.

"ASKERLERİMİZİ EVLERİNE GERİ GETİREBİLECEĞİZ"

Trump, ABD'nin tutukladığı DEAŞ'lıların da farklı grupların kontrolü altında olduğunu ancak ABD'nin de orayı izlemeye devam edeceğini belirterek, "Neyi hayal ettiysek elde ettik. Biz askerlerimizi evlerine geri getirebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye konusunda gelinen noktadan oldukça mutlu olduğunu belirten Trump, "Kürtlere de teşekkür etmek istiyorum. Bu sonuçtan onlar da memnun. Washington'daki herkese de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"YAPTIRIMLARA GEREK OLMAYACAK"

Trump, "Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacak, çünkü Türkiye yapacağını, yaptı. Kongre'nin yaptırımlarına da gerek duymadım çünkü gerekirse Kongre'den daha ağır yaptırımlar uygulama hakkım var. Buna hazırdım. Sadece dostum Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Aramızda bir sorun olmamasından memnunum, çünkü o büyük bir lider." diye konuştu.

Türkiye'nin doğru olanı yaptığını belirten Trump, "Türkiye'nin büyük bir askeri gücü var. Türkiye bizim dostumuz, komşumuz ve NATO üyesi." görüşünü paylaştı.

Suriye'nin kuzeyine birçok grubun geldiğini belirten Trump, "Bu Türkiye'yi Kürtlerin karşısında durdurmayacaktı. Birçok grup oraya gelecekti ve biz muhtemelen dahil olmayacaktık. Ben hiçbir savaşa müdahil olmak istemiyorum." dedi.

Varılan anlaşma ile "milyonlarca" hayatı kurtardıklarını kaydeden Trump, "Hatırlayın, Barack Obama kısa sürede yarım milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Aynı bölgede biz çok az can kaybı yaşadık." ifadesini kullandı.

Trump, şu anda herkesin, 3 gün önce üzerinde mutabık olamayacağı bir noktada mutabık kaldığını kaydederek, "Kürtler de Türkler de şu anda yapılması gereken şeyi yapmaya daha meyilli durumdalar. İkisi de 3 gün önce bunu yapmazlardı. Bu, herkesin mutlu olduğu bir sonuç. Ben de mutluyum çünkü Amerikan askerleri savaşmadan ülkelerine geri dönecekler." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOK ZEKİ BİRİ"

Trump, varılan anlaşmanın geleneksel yöntemlerle değil ancak sıra dışı yöntemlerle mümkün olabildiğini savunarak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan çok zeki biri. Kendisi bu anlaşmanın uygulanmasını istiyor. Kendi halkının güvenliğini istiyor. Bu bölgeden (Suriye'nin kuzeyi) Türkiye'ye yönelik birçok kötü şey yapıldı, Türkiye'de birçok insan öldürüldü. Bu hiç adil değil, kimse bundan bahsetmiyor. O yüzden bu (anlaşma) Kürtler için de Türkiye için de herkes için de iyi bir şey."

ABD Başkanı, bu tür bir anlaşmaya varılmasının daha uzun zaman alabileceğini düşündüğünü, ancak bu kadar kısa sürede bu anlaşmaya varılmasının çok önemli ve değerli bir şey olduğunu vurguladı.

Bir soru üzerine Trump, gelecek ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'a geleceğini ifade ederek, "O bir lider, birçok kişi bu kararı veremezdi ama o bir lider ve bu kararı verdi. O çok zeki biri ve bu karar Türk halkı için iyi bir karar." dedi.

"ŞU ANDA UYGARLIK MUTLU"

Trump, "DEAŞ savaşçılarının çoğu bu savaş bölgesinin (güvenli bölge sınırlarının) dışında. Bunlar bizim de desteğimizle oradaki Kürtlerin (YPG/PKK) kontrolünde olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Donald Trump sözlerini, "Şu anda Türkler mutlu, Kürtler mutlu, ABD mutlu ve biliyor musunuz uygarlık da mutlu." şeklinde tamamladı.

YAPTIRIMLARI TRUMP AÇIKLAMIŞTI

TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımlara izin veren bir Başkanlık Kararnamesi'ni çıkaracağını açıklamıştı. Trump, yaptırımlara ilişkin "Çeliğe uygulanan gümrük vergisi yüzde 50'ye çıkacak. Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını içeren müzakereleri hemen sonlandıracak." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kapsayan başkanlık kararnamesini imzalamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptırım listesine alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD ve Türkiye heyetinin Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulması konusunda anlaştı. Anlaşmaya ilişkin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ın ABD Büyükelçiliği'nde açıklama yaptı. Pence, "ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı. YPG 120 saat içerisinde çekilecek. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettardır" dedi.

ÇAVUŞOĞLU: ATEŞKES YOK, ARA VERİYORUZ

Türk heyetinden ise anlaşmaya ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır." dedi.

TRUMP AÇIKLAMA YAPTI

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ateşkes anlaşmasıyla ilgili, "Türkiye'den harika haberler. Kısa süre sonra Pence ve Pompeo basın toplantısı yapacak. Teşekkürler Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak." dedi.

İŞTE 13 MADDELİK ANLAŞMA

Beştepe'de 4 saat 20 dakika süren Türkiye-ABD heyetlerinin Kuzeydoğu Suriye'ye ilişkin görüşmesinin ardından Türkiye-ABD ortak açıklama yapıldı. 13 maddelik açıklamada şöyle denildi:

1. Türkiye ve ABD, iki yakın NATO üyesi olarak bu ilişkilerini teyid eder. ABD, Türkiye'nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar.

2. Türkiye ve ABD, kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin, ortak çıkarlar temelinde daha yakın eşgüdüm gerektirdiğini kabul eder.

3. Türkiye ve ABD "hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" anlayışıyla, NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütlerini muhafaza eder.

4. Her iki ülke, insan hayatı, insan hakları ile dini ve etnik toplulukların korunmasına yönelik taahhütlerini yineler.

5. Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ'la mücadele faaliyetlerinin devamında kararlıdır. Bu, önceden DEAŞ kontrolünde olan alanlarda yaşayıp yerinden edilen şahıslar ile alıkoyma merkezleri hususlarında uygun şekilde gerçekleştirilecek eşgüdümü de içerir.

6. Türkiye ve ABD, terörle mücadele harekatlarının yalnızca terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereci hedef alması gerektiği üzerine mutabık kalır.

7. Türk tarafı Türk kuvvetleri tarafından kontrol edilen güvenli bölgedeki tüm meskun mahal (güvenli bölge) sakinlerinin dirliği ve güvenliğini sağlayacağını taahhüt eder, sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için azami dikkati göstereceğini vurgular.

8. Her iki ülke Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne ve Suriye ihtilafını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde sonlandırmayı hedefleyen, BM öncülüğündeki siyasi sürece olan bağlılıklarını yineler.

9. Her iki taraf Türkiye'nin, YPG ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır.

10. Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eşgüdümü artıracaktır.

11. Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı'na, güvenli bölgeden YPG'nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir. Barış Pınarı Harekatı, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacaktır.

12. Barış Pınarı Harekatı'na ara verildiğinde ABD, Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Syria başlıklı 14 Ekim 2019 tarihli Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen yaptırımlara ilavelerini getirmeme ve Kongre nezdinde uygun şekilde çalışmalar ve istişareler yürüterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'de barış ve güvenliğin teminine dönük kaydedilen ilerlemenin altını çizmek hususunda mutabık kalır. Barış Pınarı Harekatı 11. paragraf uyarınca durdurulduğunda, yukarıda bahsigeçen Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır.

13. Her iki taraf bu açıklamada kaydedilen tüm hedeflerin uygulanması için birlikte çalışma taahhüdünde bulunmaktadır.