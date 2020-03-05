Ateşkes kararı sonrası Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: Her daim hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen zirvede ateşkes kararı çıktı. Zirvede varılan mutabakata göre, İdlib'de ateşkes gece yarısından itibaren geçerli olacak. Erdoğan ile Putin arasındaki zirveden ateşkes kararının çıkmasının ardından Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"HER DAİM HAZIRIZ"

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından, Bahar Kalkanı Harekatı'nda büyük başarılara imza atan SİHA'larla ilgili yaptığı paylaşımda, "Görev verildiğinde her daim hazırız... 05.03.2020 21:45 #MilliTeknolojiHamlesi" ifadelerini kullandı. Bayraktar'ın bu paylaşımı kısa sürede 25 binin üzerinde beğeni aldı.

SİHA'LAR BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI

Türkiye, İdlib'de Esed rejiminin düzenlediği hain saldırıda 34 askerimizin şehit olmasının ardından Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında çok sayıda hedef ve rejim unsuru etkisiz hale getirilirken, SİHA'ların sahadaki başarısı dikkat çekti. Rejim askerlerini taşıyan konvoyların yanı sıra çok sayıda Rus yapımı hava savunma sistemi SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi. Öyle ki, SİHA'ların başarısı dünya basınında da gündem oldu.

İngiliz The Guardian gazetesi, France 24 ve BBC başta olmak üzere birçok yabancı basın yayın organı, SİHA'lardan övgü dolu sözlerle bahsetti.

"ORTA DOĞU'NUN KADERİNİ DEĞİŞTİREN ADAM"

Türk İHA ve SİHA'ların büyük başarısıyla ilgili yabancı politikacılardan da çarpıcı yorumlar geldi.

Portekizli siyaset bilimci ve Amerikan Hudson Enstitüsü Araştırmacısı Bruno Maçaes, Türkiye'nin Suriye'deki büyük askeri başarısından övgüyle söz etti.

Bruno Maçaes, sosyal medya hesabından "Türkiye, nasıl silahlı drone süper gücü haline geldi?" diye sordu ve dronları üreten Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar için ''Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam'' nitelemesinde bulundu.