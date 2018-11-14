Ateşkesin Ardından Hamas'tan İlk Açıklama: İsrail'e Ciddi Bir Ders Verdik

Hamas ve İslami Cihad Hareketi gibi grupların silahlı kanatlarının yer aldığı Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'le ateşkese varıldığı duyuruldu. Ateşkese ilişkin açıklama yapan Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Gazze'deki Filistin direnişinin İsrail'e ciddi bir ders verdiğini söyledi.

"İSRAİL'E CİDDİ BİR DERS VERDİK"

Cezayir'deki İslami eğilimli en büyük parti Barış Toplumu Hareketi, Gazze ile dayanışma gösterisi düzenledi. Temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e gelen Ebu Zuhri, gösteride yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistinli grupların gösterdiği direniş karşısında şaşkınlık yaşadığını ifade etti.Ebu Zuhri, "İsrail'e ciddi bir ders verdik. Bu İsrail'e bir mesajdır. Direniş gruplarının tutumu, İsrail'in davranışına göre belirlenecek." diye konuştu.

ATEŞKES DUYURULDU

Filistinli direniş grupları, bölgede artan gerilimin ardından bu akşam Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu. İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli şehit olmuş, 25 Filistinli yaralanmıştı. Gazze'deki Filistinli grupların attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi ölmüş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı.

İSRAİL ASKERLERİNİN GAZZE'YE GİRMESİ GERGİNLİĞİ TIRMANDIRDI

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu. Gazze'nin 3 kilometre kadar içlerine giren İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve 1 İsrail askeri öldürüldü.

FİLİSTİNLİ DİRENİŞÇİLER ROKETLE KARŞILIK VERDİ

Ertesi gün Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.