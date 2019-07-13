13.07.2019 16:10
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Ateşle oynayan çocuk evi yaktı

Ateşle oynayan çocuk evi yaktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde ateşle oynayan çocuk yangına neden oldu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde ateşle oynayan çocuk yangına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Serap Sokak'ta bir apartmanın zemin katında bulunan dairede yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sincan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sincan itfaiyesi tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yapılan çalışmalarda yangın evde bulunan bir çocuğun ateşle oynaması sonucu çıktığı belirlendi. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Ankara, Sincan, 3. Sayfa

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