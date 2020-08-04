Ateşle oynayan çocuklar apartmanda yangın çıkardı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, apartmanda ateşle oynayan çocukların çıkardığı belirtilen yangın nedeniyle mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
04.08.2020 19:46 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:56
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, apartmanda ateşle oynayan çocukların çıkardığı belirtilen yangın nedeniyle mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alsancak Mahallesi Atlas Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın bodrum katında ateşle oynayan çocuklar yangına neden oldu.
Dumanları fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Kısa sürede binayı saran dumandan 2 apartman sakini etkilendi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla evlerinin balkonundan tahliye edilen 2 kişiye, sağlık ekiplerince müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında apartmanda hasar oluştu.
Kaynak: AA