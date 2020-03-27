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Ateşleri tek tek ölçüldü

Bilecik'te ateşi tek tek ölçülen pazarcı esnafa maske ve eldivende dağıtıldı.

27.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:29
Ateşleri tek tek ölçüldü
Bilecik 'te ateşi tek tek ölçülen pazarcı esnafa maske ve eldivende dağıtıldı.

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde her hafta kurulan belde pazarındaki pazarcı esnafının ateş tek tek ölçülürken, zabıta ekipleri tarafından maske ve eldivende dağıtıldı.

Yapılan denetim hakkında bilgi veren Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Bugün beldemizde kurulan pazarımıza gelen esnaf kardeşlerimizin önce ateş ölçümlerini yapıp daha sonra kendilerine maske ve eldiven dağıtımı yaptık. İnşallah bu günleri de birlikte atlatacağız. Kronik rahatsızlığı olan kardeşlerimiz her türlü ihtiyacınız için belediyemizin 0228-283-8291 numaralı telefonunu aradığınız taktirde çalışanlarımız ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Lütfen evlerimizden çıkmayalım" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayırköy, Bilecik, Zabıta, Güncel

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