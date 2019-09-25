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Ateşli Manchester United taraftarı, yatak pozuyla takımına başarılar diledi!

Danimarka'da yaşayan ünlü model Katrina Maria, verdiği yatak pozuyla İngiliz devi Manchester United'a Rochdale maçı öncesinde başarılar diledi.

25.09.2019 19:29

"Manchester United'ın en ateşli taraftarı" lakaplı ünlü model Katrina Maria, verdiği pozla sosyal medyayı salladı. Katrina Maria, Manchester United'ın Lig Kupası 3. Tur maçında karşılaşacağı Rochdale maçı öncesinde verdiği cüretkar pozla takımına başarılar diledi.

TAKVİM POZU İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Ayrıca Katrina sosyal medya hesabından, 2020 yılında Manchester United için takvim pozu vermeyi planladığını ve bu konuda gereken çalışmalara başladığını söyledi.

60 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR

Katrina Maria'nın Instagram hesabında 60 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Ateşli Manchester United taraftarı, yatak pozuyla takımına başarılar diledi!

Manchester United, Spor

YORUMLAR(2)
COŞKUN ÇAKIROĞLU:cantona yı bilmmde senin neler neler ''7''yin çok belli. . .
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KİM:cok guzel kadin
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